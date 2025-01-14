Банк России выпустит памятную монету к 200-летию ученого Каюма Насыри

15 января Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения ученого-просветителя Каюма Насыри. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Монета из серебра номиналом 2 руб. имеет диаметр 33 мм. Масса драгоценного металла составляет 15,55 г, а проба сплава — 925. На лицевой стороне монеты будет рельефное изображение герба России, а на оборотной — изображения портрета Каюма Насыри и столика с книгами на фоне книжных полок. На монете сделали рельефные надписи: справа сверху — имя ученого, а справа внизу — «1825» и «1902».

Тираж памятной монеты составляет 3 тыс. штук. Она является законным средством наличного платежа на территории России.

Диана Соловьёва