В Казани на станции метро «Кремлевская» молодой человек упал на рельсы, машинист применил экстренное торможение. Инцидент привел к задержке движения поездов на 9 мин. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на станции метро «Кремлевская» пассажир упал на пути

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани на станции метро «Кремлевская» пассажир упал на пути

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пассажир остался жив, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы. В компании принесли извинения за временные неудобства и призвали пассажиров соблюдать правила поведения в метрополитене. «Разбором инцидента занимаются соответствующие органы, полиция. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе.

Анар Зейналов