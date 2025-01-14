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В Татарстане на поддержку АПК в 2025 году направят более 14 млрд рублей

В 2025 году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Татарстана вырастет до 14,2 млрд руб., из которых 2,7 млрд — средства федерального бюджета. В прошлом году на эти цели было выделено 13,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

В текущем году финансирование будет осуществляться по 84 направлениям, включая 31 с федеральным участием на общую сумму 6 млрд руб. (из них 3,6 млрд — из федерального бюджета).

Республиканский бюджет обеспечит поддержку по 53 направлениям на 8,2 млрд руб. Наиболее востребованными мерами поддержки останутся субсидии на минеральные удобрения, приобретение сельхозтехники, развитие молочного скотоводства и племенного животноводства.

Кроме того, в 2025 году в Татарстане начнется реализация 12 новых национальных проектов, среди которых, в том числе, и агропромышленный сектор. Общий объем финансирования этих проектов составит 44,2 млрд руб.

Анар Зейналов

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