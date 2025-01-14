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Татарстан направил 47 млрд рублей на нацпроекты в 2024 году

В 2024 году Республика Татарстан выделила 46,95 млрд руб. на реализацию 14 национальных проектов. Из этой суммы 29,5 млрд руб. поступило из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Наибольшее финансирование получил проект «Безопасные качественные дороги» — 20,96 млрд руб. На втором месте — «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» с 7,5 млрд руб. Далее следуют «Экология» (4,01 млрд), «Образование» (3,97 млрд) и «Здравоохранение» (3,62 млрд руб.).

Среди других крупных проектов — «Жилье и городская среда» (2,11 млрд), «Демография» (2,10 млрд) и «Культура» (1,27 млрд руб.). Меньше всего средств выделено на «Цифровую экономику» (29,8 млн), «Производительность труда» (94 млн) и «Международную кооперацию и экспорт» (187,1 млн руб.).

В то же время в Татарстане на реализацию национальных проектов в 2025–2027 годах планируют направить более 145,5 млрд руб.

Анар Зейналов

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