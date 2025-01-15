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Не слишком рыночное хозяйство

Как американские компании работали на территории СССР

Резкий спад производства и дороговизна импорта вынудили советские власти еще век назад внедрить практику концессионных соглашений с зарубежными компаниями, по которым последние брали на себя обязательства наладить выпуск продукции на территории СССР. Как такие предприятия работали в условиях нерыночной экономики, читайте в материале «Ъ-Review» из рубрики «Время и деньги».

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

Золотые карандаши

«В 1922 году канцелярских принадлежностей было закуплено на сумму в 1 470 000 зол. руб.»,— отмечалось в документе Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Руководство страны в 1923 году было сильно озабочено расходами в золотой валюте на закупку за границей канцелярских товаров, в том числе карандашей, которые при этом «просты производством».

«Сравнительно большая сумма валюты расходуется за границей на предметы, необходимые в домашнем и канцелярском обиходе»,— указывал ВСНХ. Многие из этих предметов в стране «не выделываются или же выделываются в недостаточном количестве и очень плохого качества».

Острый дефицит такого «писчебумажного товара», как карандаш, объяснялся тем, что в стране на тот момент работала лишь одна фабрика. «В настоящее время карандашное производство в СССР сосредоточено почти исключительно на карандашной фабрике быв. Карнац, ныне находящейся в ведении Мосполиграфа. Ежемесячный выпуск на этой фабрике составляет от 8–9000 гросс карандашей (гросс — “большая дюжина”, равная 12 дюжинам, или 144 штукам.— “Ъ-Review”). Принятая единица измерения количества карандашей при общей потребности Республики в настоящее время, по приблизительным подсчетам, около 30–35000 гросс карандашей в месяц»,— констатировали в ВСНХ.

По всей видимости, советской России требовалось значительно больше карандашей в месяц, чем заявленный в справке максимум в чуть более чем 5 млн штук (35 тыс. гросс) — это скорее был «прожиточный минимум» (по данным на начало 1923 года, численность населения страны составляла почти 137,5 млн человек).

Карандашная «башня»

«В августе 1920 года я… оказался на площади у Павелецкого вокзала. Прямо передо мной стоял четырехэтажный “небоскреб” с большой рекламой по кирпичному брандмауэру: “Карандаши Карнац”»,— вспоминал позднее актер Борис Бабочкин.

Уже национализированная карандашная фабрика Карнаца еще сохраняла прежнее название. Но ее ассортимент по сравнению с дореволюционным заметно сократился — с нескольких сотен позиций до двух десятков. Пострадало и качество продукции. Фабрика испытывала технические и финансовые затруднения. По данным Мосполиграфа, требовалось улучшение снабжения и привлечение специалистов.

Как выглядело производство карандашей до революции

Первая российская паровая карандашная и грифельная фабрика Вильгельма Федоровича Карнаца была учреждена в 1875 году. В начале XX века Карнац — крупнейший производитель пишущих принадлежностей в России. В 1918 году фабрика национализирована, в 1921 году на ее базе создается комбинат «Графо», включавший еще три фабрики канцелярской направленности (краски и чернила). В

1923 году «Графо» упразднен. Бывшая фабрика Карнаца под новым именем «Карандашная фабрика им. К. Либкнехта» передана в ведение Мосполиграфа, затем — Мосхимтреста, в 1930 году закрыта.

В Российской империи производство карандашей развивалось высокими темпами, но к 1920 году промышленность была практически разрушена.

Первая московская паровая карандашная и шпилечная фабрика Ивана Никитина, работавшая с 1840 года, в 1884 году выпускала до 12 тыс. гросс в год (1 млн 728 тыс.) карандашей. В 1910-е годы фабрика (как и ряд других) была закрыта по бизнес-причинам.

Еще одна фабрика, Станислава Маевского, основанная в Варшаве в 1889 году, к 1910 году — одна из крупнейших в России. Во время Первой мировой частично разрушена и эвакуирована в Славянск, где в 1919 году была национализирована. В 1924 году на ее базе начнет работать Славянская карандашная фабрика.

Еще несколько карандашных фабрик располагались в западных губерниях Российской империи — Лифляндской, Виленской и Варшавской, территории которых в 1917–1920 годах отошли Латвии и Эстонии, Литве, Польше соответственно. В результате фабрики оказались за пределами Советской России.

«Такие карандаши… не отличались качеством и быстро ломались. Даже при этом советский карандаш стоил дороже дореволюционного,— писал в 1923 году журнал “Огонек”.— Перед фабрикой стоит задача создать карандаш массового потребления ценой в 1 копейку».

Как отмечалось в документе ВСНХ, «большая часть всей потребности страны в карандашах удовлетворяется ввозом их из-за границы». Существовали льготы на ввоз канцелярских товаров: «на письменные принадлежности (карандаши, перья писчие и проч.) сохранена… льготная пошлина 25 к. с фунта (или 60 к. с 1 клгр)».

Катастрофический дефицит карандашей в стране превращал их производство в весьма прибыльный бизнес.

По партийной линии

Летом 1921 года в качестве сопровождающего американской гуманитарной миссии с партией медикаментов в советскую Россию приехал Арманд Хаммер. Он только что окончил медицинский факультет Колумбийского университета и получил степень доктора медицины.

Хаммер был потрясен увиденным — царившим почти повсеместно в стране голодом и разрухой — и принял решение заняться продовольствием.

Уже в октябре того же года Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ) РСФСР заключает договор с хаммеровской компанией Allied Drug and Chemical Corporation о поставке в страну 1 млн бушелей (около 30 млн кг) американской пшеницы. Условия договора предусматривали бартер: пшеница в обмен на пушнину, черную икру и драгоценности, которые на Западе стоили баснословно. Хаммер заключил дважды выгодную сделку: в тот год в Америке был богатейший урожай пшеницы и фермеры, не зная куда девать зерно, отдавали его за бесценок.

В том же году 23-летнего Арманда Хаммера принимает Владимир Ленин. «Я чувствовал себя так, как будто меня подняли на вершину горы, с которой была видна вся Россия, и Ленин сказал: “А теперь выбирай, чем ты хочешь заняться”»,— напишет в своих воспоминаниях Хаммер.

Высокому приему в Кремле и протекции, по всей видимости, способствовали обширные партийные связи семьи Хаммер.

Чем занимались Хаммеры в США

Джулиус Хаммер, отец Арманда, эмигрировавший с женой Розой из Одессы в США, стал там одним из лидеров Социалистической рабочей партии, а затем и Компартии. Его политические пристрастия нашли отражение в имени сына: arm and hammer («рука и молот») — символ американской Соцпартии.

В Бронксе Джулиус занялся медицинской практикой, а в 1915 году основал ту самую компанию Allied Drug and Chemical Corporation. В 1919 году Хаммер-старший в качестве финансового директора начал работу в открывшемся в Нью-Йорке «Советском бюро» — дипломатической организации, представлявшей интересы РСФСР в США (дипотношения между странами будут установлены в 1933 году). Возглавил «Совбюро» Людвиг Мартенс, давний партийный товарищ Хаммера-старшего. Коммерция наряду с пропагандой была основным направлением деятельности «Совбюро», которое к концу 1919 года заключило контракты с американскими компаниями на общую сумму около $26 млн, а в 1920 году — уже почти на $300 млн.

В 1924 году внимание Арманда Хаммера привлекают карандаши: «Я навел справки и выяснил, что карандаши в Советском Союзе — страшный дефицит, поскольку их приходится ввозить из Германии». И уже в сентябре 1925 года ВСНХ СССР подписывает с Хаммером концессионный договор, по которому коммерсант должен наладить выпуск карандашей и других канцелярских принадлежностей.

«Мне удалось заключить важное и, как показали последующие события, весьма прибыльное концессионное соглашение, но я не имел ни малейшего представления о производстве карандашей»,— признается позднее в своих мемуарах Хаммер.

На создание фабрики концессионер получает кредит $800 тыс. У немецкой фирмы «Фабер» (Faber-Castell AG — немецкая компания, основанная в 1761 году, один из ведущих в мире производителей карандашей и иных канцелярских товаров) приобретает оборудование и приглашает ее специалистов. В следующем, 1926 году он открывает в Москве карандашную фабрику, которая выпускает до 72 млн карандашей в год «фаберовского качества» и до 95 млн перьев.

Объемы производства позволяют не только обеспечивать запросы страны, но и экспортировать карандаши в разные страны. Годовая прибыль фабрики составляла около $1 млн.

В 1930 году советское правительство принимает решение о ликвидации частного «буржуазного» производства (в конце 1920-х эта судьба постигнет большинство концессий) и выкупает предприятие у Хаммера. Фабрика продолжит свою работу, сегодня это Московский завод пишущих принадлежностей им. Сакко и Ванцетти.

С особой настороженностью

Еще в 1920 году, до введения в стране нэпа, в целях привлечения капитала в отрасли и на территории, требовавшие срочного восстановления, СНК РСФСР издает декрет «Об общих экономических и юридических условиях концессий», в котором прописаны основные принципы работы концессий. В частности, вся продукция концессионного предприятия принадлежит концеденту (государству), лишь часть ее могла предоставляться концессионеру в качестве вознаграждения.

Тем самым правительство на определенных условиях передавало частной компании или лицу право организации производства на принадлежащих государству предприятии или земле.

В 1920-е годы концессии были практически единственной формой сотрудничества советской России с западными странами.

Благодаря концессионной деятельности советская промышленность получила возможность применять новейшие мировые технологии, машины и оборудование. Концессионная политика способствовала привлечению в страну твердой валюты.

Госбанк конвертировал ввозимые суммы и выдавал концессионерам советские денежные знаки. На таких обменных операциях концессионеры теряли значительные средства.

В 1924–1925 годах Госбанк предоставил кредиты на общую сумму почти 24,5 млн руб. А выплаты концессий государству за тот же период составили около 15,3 млн руб.

К концессионерам относились с недоверием, им могли ограничить доступ к материалам, сырью и т. п. Кроме того, концессионные договоры ставили производителей в условия не рыночной, а плановой экономики: объем выпуска продукции определен заранее, перевыполнять норму нельзя.

В 1923 году декретом СНК СССР был учрежден Главный концессионный комитет (Главконцеском), который осуществлял контрольные функции и привлекал новых концессионеров.

Как применялся механизм концессии в 1920-е годы

В 1924 году СССР получил 311 концессионных предложений от компаний и частных лиц из разных стран, прежде всего из Германии, Англии, США и Франции. Заключено в тот год было лишь 12 концессионных договоров. В 1926 году в Главконцеском поступило уже более 1,5 тыс. предложений.

Прибыль, которую могло принести производство в советской России, перекрывала все сложности, страхи и риски.

В 1921 году было заключено соглашение с компанией «Большое Северное Телеграфное Общество» (БСТО). Концессия получила право эксплуатации кабелей и станций, обеспечивающих телеграфное сообщение Северной Европы с Японией и Китаем. Закрыта в 1938 году.

Датская компания БСТО работала на концессионных условиях и ранее, еще в царской России, с 1869

года занималась прокладкой подводной телеграфной линии.

В 1923 году немецкая компания Junkers подписала договор и получила в концессию завод «Руссо-Балт» (на 30 лет). Компания обязалась наладить выпуск 300 самолетов и 450 авиадвигателей в год и получила под это в 1922 году аванс в размере 1,4 млн руб., а также первую часть ссуды в 40 млн марок. За три года компания создала около 100 самолетов. В 1927 году концессию закрыли.

В 1925 году (после установления дипотношений с Токио) японские компании заключили концессионные договоры с советским правительством на добычу угля и нефти на Северном Сахалине сроком на 45 лет. Концессии работали до 1944 года.

В 1925 году было заключено соглашение с компанией Lena Goldfields, созданной еще в 1908 году для добычи золота. В 1925 году правительство СССР дает английской концессии право на добычу золота и металлов в Сибири сроком до 50 лет. В 1929 году на предприятиях концессии прошли обыски и аресты. После этого компания отозвала всех иностранных служащих и выдвинула иск к советскому правительству на 13 млн. В 1934 года был утвержден разрыв концессионного соглашения.

Как делаются миллионы?

«Вообще-то это не так уж и трудно. Надо просто дождаться революции в России. Как только она произойдет, следует ехать туда, захватив теплую одежду, и немедленно начинать договариваться о заключении торговых сделок с представителями нового правительства. Их не больше 300 человек, поэтому это не представляет большой трудности» — так ответит на этот вопрос в одном из интервью Хаммер.

В 1921 году, вскоре после встречи с Лениным в Кремле, Арманд Хаммер получает право на разработку асбестовых рудников на Урале, под Алапаевском, сроком на 20 лет, а также на ведение внешней торговли. Это была одна из первых концессий, выданных советскими властями. И первая, полученная американцем.

Для разработки месторождений Хаммер закупает немецкое оборудование и технику на $164 тыс. По договору концессионер ежегодно должен отчислять в пользу государства 10% от полученной прибыли — асбестом или иностранной валютой. При руднике на средства концессии были открыты школа, ясли, клуб, установлена телефонная связь с Алапаевском.

В 1929 году советское руководство принимает решение досрочно прервать договор и закрыть концессию. Однако при этом Хаммеру возвращают себестоимость произведенных вложений, называлась сумма 22 млн руб.

Ранее, в 1924 году, еще до того, как Хаммер занялся производством карандашей, асбестовые рудники и импортно-экспортная компания принесли ему около $6 млн.

Для внешнеторговых операций в 1922 году Хаммер вместе с братом Виктором создает Объединенную американскую корпорацию (Allied American Corporation). И в 1923-м НКВТ СССР заключает с компанией концессионный договор о внешнеторговой деятельности.

В результате компания Хаммеров становится представителем 38 американских фирм в СССР, фактически контролируя торговые отношения между СССР и США. А в 1924 году в Нью-Йорке было инкорпорировано акционерное общество «Амторг» (Amtorg Trading Corporation) с целью осуществления посреднических функций в импортно-экспортных операциях между СССР и США. У истоков его создания стоял все тот же друг семьи Людвиг Мартенс. «Амторг» унаследовал контракты и штат сотрудников Объединенной американской корпорации Хаммеров.

В 1924–1925 годах через «Амторг» американские компании продали товары на сумму около $47,5 млн, а в 1929–1930 годах — более $94,5 млн. Деятельность организации не ограничивалась торговлей. В тот период она выполняла фактически функции посольства и торгпредства, а также разведоргана. Во время Второй мировой войны по программе ленд-лиза занималась поставками в СССР.

В Москве представительство компании называлось «Совамторг». «Амторг» прекратил свое существование лишь в 1993 году, в 1924 году как раз по линии «Амторга» Арманд Хаммер инициирует еще один проект: именно он убедил Генри Форда в перспективности советского рынка. В результате в СССР появились тракторы «Фордзон», затем автомобили Ford. Но это уже отдельная история.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Оксана Алексеева

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