«Самой продаваемой моделью стал Haval Jolion»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие еще модели выбирали россияне в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Конец года и начало наступившего — время присуждения автомобильных призов в самых разных категориях. И хотя довольно часто автомобильные конкурсы имеют коммерческую подоплеку, их результаты бывают как минимум любопытны.

Например, только что прошла автомобильная выставка в Детройте, некогда автомобильной столице если не мира, то США совершенно точно. Там по традиции выбрали лучший автомобиль Северной Америки. Им ожидаемо стала модель Honda Civic. Ожидаемо, потому что, вопреки стереотипу, что в Соединенных Штатах все ездят исключительно на пикапах, Civic входит в тройку самых продаваемых в США за последние полвека автомобилей и упомянутую высокую награду получает уже в четвертый раз. До этого модель заслужила титул в 2006-м, 2016-м и 2022-м.

На днях аналитическое агентство «Автостат» опубликовало список самых популярных в России кроссоверов по итогам 2024 года. Интересно, что не все модели в этом списке удостоились тех или иных отечественных лауреатств — за них рублем проголосовал покупатель. Итак, самой продаваемой моделью в сегменте SUV в прошлом году у нас стал Haval Jolion. Производимый на предприятии в Тульской области кроссовер выбрали почти 84 тыс. покупателей. Относительно позапрошлого года продажи выросли в полтора раза.

Второе и третье место заняли модели марки Chery — Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro — с результатами 65 тыс. и 53 тыс. проданных экземпляров соответственно. На четвертом месте среди кроссоверов и на первом среди настоящих внедорожников оказалась Niva Legend. Проверенной не одним десятком лет конструкции и относительно невысокой цене российского автомобиля доверились 50 тыс. покупателей с лишним.

Замыкает пятерку автомобиль, о популярности которого мы говорим постоянно, потому что модели удалось заменить многое, к чему россияне привыкли, но от чего по известным причинам пришлось отказаться, — это Geely Monjaro. Почти 48 тыс. проданных машин и рост относительно 2023 года в 2,3 раза.

Дмитрий Гронский