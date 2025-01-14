Ижевск получит рекордные 4,5 млрд рублей на реконструкцию в 2025 году

Рекордные 4,5 млрд руб. вложат в реконструкцию Ижевска в 2025 году. Средства пойдут на ремонт дорог и тротуаров, а также на благоустройство города и его внешнего вида. «Такого финансирования в столице не было»,— сказал глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На дороги направят 2,2 млрд руб. Из них 1 млрд — на комплексное благоустройство ул. Удмуртская на участке Ленина—Кирова. Среди прочего на улице планируется реконструкция ливневой канализации, которая «никогда не проводилась».

Еще 1,2 млрд пойдет на ремонт дорог, в том числе 274 млн руб. по нацпроекту. На программу «Пешеходный Ижевск» заложили 200 млн руб. Будет отремонтировано 85 дорожек в 2025 году. «Задача — отремонтировать все тротуары в городе к 2027 году»,— сказал глава региона.

Еще 200 млн руб. направят на новую программу «Межквартальный Ижевск», по которой планируется отремонтировать 50 объектов. В городе проведут реконструкцию пешеходной эстакады через ул. Карла Маркса и обновят 5 км трамвайных путей.

В 2025 году продолжится реконструкция набережной на участке от монумента Дружбы народов до реки Подборенки, обновление Березовой рощи, сквера Памяти в центральной части города, сквера Ворошилова. Начнется трехгодичная реализация Елки-парка и пруда на Автозаводской.

В планах завершить обновление фасадов в исторической части Ижевска и ремонт нескольких школ, начать возведение новых объектов.