Госдума заморозила законопроект о реформе аккредитации техосмотра автомобилей

Совет Думы отложил на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, предлагающего передать полномочия по аккредитации операторов техосмотра автомобилей от Российского союза автостраховщников (РСА) в пользу Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, документ должны были рассмотреть на заседании Госдумы завтра, 14 января, и отклонить по рекомендации комитета Госдумы по транспорту.

Законопроект внесла группа сенаторов в мае 2023 года. Помимо передачи полномочий Росаккредитации документ предлагает обязать операторов пройти переаккредитацию в течение полугода, а также ввести ежегодные платежи за поддержание статуса. В пояснительной записке объясняли необходимость реформы рядом системных проблем при организации техосмотра, которые выявили сенаторы.

В свою очередь, комитет Госдумы по транспорту отметил, что документ может нести финансовые и организационные риски. В частности, изменения потребуют значительно увеличить бюджет и штат Росаккредитации. По мнению комитета, реформа не имеет обоснованной цели, а действующая система справляется с поставленными задачами.