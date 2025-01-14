Что полезно для первого места

Минздрав вышел на первое место в традиционном рейтинге федеральных органов исполнительной власти по работе в интернете, составленном АНО «Диалог» по итогам третьего и четвертого кварталов 2024 года. Предыдущий лидер, Минэкономразвития, теперь располагается на второй строчке. Первую десятку рейтинга покинули Росмолодежь, Росстат и Минкульт, уступившие места Минтрансу и Минобрнауки. В «Диалоге» также особо отметили удачные спецпроекты министерств и ведомств, рассказывающие о вреде алкоголя, пользе правильного завтрака и защите экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав во главе с Михаилом Мурашко (на фото) лучше других министерств отработал в интернете за счет удачных спецпроектов о вреде алкоголя и пользе правильных завтраков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Минздрав во главе с Михаилом Мурашко (на фото) лучше других министерств отработал в интернете за счет удачных спецпроектов о вреде алкоголя и пользе правильных завтраков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основная задача АНО «Диалог» — содействие работе государственных органов власти в интернете. В частности, эта организация курирует работу центров управления регионами, занимающихся сбором обратной связи от граждан на местах. Кроме того, представители «Диалога» регулярно взаимодействуют с внутриполитическим блоком администрации президента.

Рейтинги деятельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в интернете АНО «Диалог» составляет с 2021 года. Их смысл состоит в том числе и в том, чтобы мотивировать власти прислушиваться к рекомендациям по работе в сети. Полученные данные «Диалог» передает в правительство, но публике представляет лишь усредненные оценки и десятку лучших ФОИВ. В этот раз в нее вошли сразу три новых ведомства (см. график): Минздрав (поднялся на первую позицию с 24-го места), Минтранс (с 36-го на 7-е) и Минобрнауки (с 26-го на 8-е). Выбыли из топ-10 Росмолодежь, занимавшая в предыдущем рейтинге 4-е место, Росстат (6-е) и Министерство культуры (9-е).

В пресс-службе «Диалога» “Ъ” пояснили, что выбывшие из десятки ФОИВ показали небольшое снижение, но занимают первые три места сразу после топ-10. Минздрав, по оценке экспертов, добился лидерства за счет нового уровня работы с комментариями, увеличения количества вовлекающего контента, внедрения спецпроектов с новостными онлайн-площадками и смены подхода к «визуалу». Усиление позиций Минтранса в «Диалоге» связывают с ротацией кадров в министерстве, а в отношении Минобрнауки отмечают, что оно показывало высокие результаты всегда и только в прошлом рейтинге было зафиксировано снижение.

Что касается усредненных оценок, то одним из слабых мест для ФОИВ пока является ведение официальных пабликов. По этому параметру они набрали в среднем 56 баллов из 100, и это на три балла меньше, чем в предыдущем рейтинге. В «Диалоге» указывают, что это связано с изменением вовлеченности пользователей: меньше реакций на контент — ниже и показатель. За планирование контента ведомства в среднем получили 70 баллов, за спецпроекты в интернете — 47, за работу с поисковыми системами — 78, за работу с официальными сайтами — 94. Общая средняя оценка работы ФОИВ в интернете составила 59 баллов — столько же, как и по итогам предыдущего рейтинга.

Эксперты также выделили лучшие практики работы министерств и ведомств в интернете. Например, для Минздрава это совместные проекты с kp.ru и eda.ru — «Территория без алкоголя» и «Начни день правильно». Второй проект содержит советы к завтраку: среди прочего россиянам рекомендуют воздерживаться от продуктов глубокой переработки с высоким содержанием жиров, искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса, к которым, по мнению Минздрава, относятся колбасные изделия и крепкий алкоголь.

Минприроды в «Диалоге» хвалят за музыкальный экопросветительский проект «В ритме природы», МЧС — за совместную с Avito игру «Миссия безопасности» (пользователи должны помогать главному герою Степе и коту-пожарному Семену). Минцифры отметилось подкастами «Доступно о важном», Минсельхоз — реалити-шоу «Практиканты», где городскую молодежь отправляют на агропредприятия, Росмолодежь — международной платформой возможностей «Фестиваль молодежи», «Госуслуги» — онлайн-марафоном «Выходи за меня» (информирует граждан о возможностях онлайн-сервиса «Регистрация брака», включая напоминание о годовщине свадьбы).

Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак считает, что улучшение работы ФОИВ в интернете сейчас особенно актуально в связи с проблемой фейков: «Люди должны иметь возможность проверять информацию быстро, и это одна из задач постоянной работы над совершенствованием страниц органов власти в интернете». Пресс-служба «Диалога» также приводит комментарий зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, который считает, что рейтинг мотивирует ведомства проводить работу над ошибками.

По мнению политконсультанта Алены Август, при организации интернет-коммуникаций ФОИВ важно не переусердствовать с трендами: «Был момент, когда все начали котиков использовать. Забавно было первые раза два. Все-таки я иду на сайт ведомства с конкретной целью». Что касается спецпроектов, они, по мнению эксперта, «могут быть неплохими, но не тогда, когда сделаны разово и для галочки»: «Чтобы это работало, надо, чтобы об этом говорили постоянно, по-разному и с помощью всех средств донесения информации — и по радио, и по телевизору, и в мобильных играх… Нужны "фабрики смыслов", которые пользователи будут слушать, и это не только госпаблики».

Андрей Винокуров