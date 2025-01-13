Число камер в системе «Безопасный город» в Нижегородской области выросло на 60%

В Нижегородской области число камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» за 2024 год увеличилось более чем на 60%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его данным, на конец года к «Безопасному городу» подключено более 18 тыс. камер. В систему интегрированы камеры видеонаблюдения аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзалов, станций метрополитена, канатной дороги, камеры с «умных остановок». Также к системе подключены камеры парков и скверов, крупных торговых центров и гостиничных комплексов, спортивных и других объектов с массовым пребыванием людей.

Треть камер «Безрпасного города» использует искусственный интеллект (ИИ), технологии компьютерного зрения для более эффективной розыскной деятельности и профилактики преступности. Также с помощью таких камер муниципалитеты управляют жилищно-коммунальной сферой и уболркой мусора.

Андрей Репин