Главные новости за 11 января. Сочи

После сильного снегопада в Санкт-Петербурге, который вызвал значительные задержки рейсов, пять самолетов приземлились в Сочи.

Землетрясения в Сочи 11 января могли быть связаны с ростом молодых гор. 11 января в 20:43 было зафиксировано землетрясение в микрорайоне Бытха Центрального района города, а после основного толчка приборы зарегистрировали еще один, менее интенсивный.

Авиакомпания Flydubai поэтапно отменила рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи до 22 января после авиакатастрофы самолета Azal в Актау. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), действия перевозчика создали значительные проблемы для путешественников и турбизнеса.

В акватории Сириуса и Сочи специалисты не обнаружили следов мазута, однако в мае-июне нефтепродукт может всплыть в районе Большого Сочи.

С вечера понедельника, 13 января, до вечера 14 января в прибрежной зоне Сочи ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром местами сильный.

Цены на частные дома в Сочи с апреля по декабрь 2024 года увеличились на 6,3%, достигнув к концу года отметки в 37,1 млн руб. В то же время объем экспозиции на рынке заметно снизился: количество лотов уменьшилось почти на 21%, что составляет 1,4 тыс. объектов.

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что сочинская акватория Черного моря чиста от нефтепродуктов. Несколько пляжей будут задействованы для организации Крещенских купаний в ночь на 19 января.

ООО «Мантера Групп» (Mantera Group) обратилось в суд по интеллектуальным правам (СИП) с просьбой досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков, принадлежащих московскому предпринимателю Тиграну Ефремяну.