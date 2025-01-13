Андрей Прошунин заявил, что акватория моря в Сочи чиста от нефтепродуктов
Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что сочинская акватория Черного моря чиста от нефтепродуктов. Несколько пляжей будут задействованы для организации Крещенских купаний в ночь на 19 января, рассказал мэр в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
«Тем не менее разные возможные сценарии развития событий нами разработаны во взаимодействии с оперативным штабом Краснодарского края. Реабилитация ослабленных диких птиц в результате замазучивания во время перелетов по миграционным маршрутам проводится в пунктах передержки под эгидой Сочинского географического общества»,— напомнил господин Прошунин.
По словам главы курорта, власти Сочи оказывают помощь и обеспечивают волонтеров горячим питанием и необходимыми средствами для очистки пернатых.
Также господин Прошунин напомнил, что с 1 января в Сочи начал действовать новый туристический налог. Его ставка составляет 1%. Отчисления начнут поступать напрямую в муниципальный бюджет. Мэр дал поручение провести профильные встречи представителей налоговой службы и сочинских отельеров.