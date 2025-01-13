Холдинг Mantera Group судится за бренды с ресторатором из Москвы

Как стало известно «Ъ-Сочи», ООО «Мантера Групп» (Mantera Group) обратилось в суд по интеллектуальным правам (СИП) с просьбой досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков, принадлежащих московскому предпринимателю Тиграну Ефремяну. Речь идет об обозначениях Munterra, написанных разным шрифтом. Истец настаивает в исковом заявлении, что ответчик не использует бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заседание назначено на 17 февраля, третьим лицом привлечен Роспатент.

Тигран Ефремян является директором и учредителем компании «Дриг Биг», которая управляет премиальным мультиформатным лаундж-баром в Москве Munterra.

Компания Mantera Group зарегистрирована в Сириусе и специализируется на развитии туристической инфраструктуры и девелопменте. Холдинг основал в начале 2021 года Роман Баталов, зять бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Согласно данным ЕГРЮЛ, в сентябре 2024 года единственным учредителем группы стало ООО «Юг-Бизнеспартнер», бенефициаром которого является Андрей Скок, которого называют управляющим активами семьи Александра Ткачева. Mantera Group реализует проекты в различных регионах России: курорт «Красная Поляна» и игорная зона в Сочи, горный курорт «Архыз», тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельня «Шато де Талю» в Геленджике и др. По данным СМИ, в планах компании строительство экокурорта «Лагонаки» в Адыгее, а также курорта «Ялта-парк» в Крыму. Mantera Group также инвестирует в развитие горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине и планирует построить тематический парк развлечений и курорт с гостиницами на острове Русский во Владивостоке.

В октябре 2024 год СИП полностью удовлетворил иск Тиграна Ефремяна к ООО «Юг-Бизнеспартнер». Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Villa de Montero. Под брендом, согласно Международной классификации товаров и услуг, можно выпускать алкогольные и безалкогольные напитки, а также оказывать рекламные услуги и пр.

Наталья Решетняк