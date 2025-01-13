В прибрежной и предгорной зонах Сочи ожидаются дожди

С вечера понедельника, 13 января, до вечера 14 января в прибрежной зоне Сочи ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром местами сильный, предупредили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ветер ночью и утром восточный, юго-восточный с переходом днем на юго-западный, западный 2–7 м/с, ночью местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха: ночью 3...8, днем 10...15»,— говорится в прогнозе.

В предгорной зоне курорта также ожидаются дожди. Установится облачная погода, местами возможны сильные осадки. Ветер ночью северный, северо-восточный, днем юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха: ночью 1...6, днем 2...7.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ожидают усиление волнения моря до трех баллов. В горах Сочи также сохраняется слабая лавинная опасность на высотах выше 1 тыс. м.

Вячеслав Рыжков