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Часть задержанных из-за снегопада рейсов из Санкт-Петербурга прибыли в Сочи

После сильного снегопада в Санкт-Петербурге, который вызвал значительные задержки рейсов, пять самолетов приземлились в Сочи, по данным онлайн-табло аэропорта курорта на 9:50. Последний рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, который должен был вылететь в 22:35 в воскресенье, 12 января, по новому расписанию покинет аэропорт 13 января в 16:20.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Днем ранее стало известно, что из-за сильного снегопада и неблагоприятных метеоусловий аэропорт Пулково 12 января приостановил прием и отправку воздушных судов. Пресс-служба воздушной гавани сообщила в своем Телеграм-канале, что ограничения являются временными и нужны для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах. Из Санкт-Петербурга на вылет в Сочи задержали шесть авиарейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Smartavia.

Руководитель по PR и маркетинговым коммуникациям Пулково Александра Саблина отметила, что пассажиры задержанных рейсов, в соответствии с федеральными авиационными правилами, обеспечены питанием и прохладительными напитками.

Однако Южная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения прав граждан. В рамках проверки, инициированной прокурором Сергеем Сафиновым, специалисты будут следить за тем, как авиакомпании исполняют свои обязательства перед пассажирами. Также представители ведомства организовали прием граждан, чтобы пострадавшие от задержек могли сообщить о своих проблемах и получить необходимую помощь.

Мария Удовик

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