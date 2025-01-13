Треть туристов отказалась от поездок из-за отмены рейсов Flydubai в Сочи

Авиакомпания Flydubai поэтапно отменила рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи до 22 января после авиакатастрофы самолета Azal в Актау. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), действия перевозчика создали значительные проблемы для путешественников и турбизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Flydubai несколько раз меняла сроки остановки рейсов. Это называется резать хвост по частям. Могли бы сразу сказать, что не будут летать до конца марта»,— заявил генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Туроператоры и турагентства помогли большинству пассажиров найти альтернативные маршруты. Однако 30% путешественников отменили поездки из-за дополнительных расходов или неудобных пунктов вылета.

Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов отметил: «Авиакомпания уже несколько раз переносила даты вылетов, людей постоянно приходится пересаживать, доходило до истерик».

Авиакомпания «Азимут» организовала восемь дополнительных рейсов из Минеральных Вод в Дубай в новогодний период. Компания «Русский Экспресс» предложила клиентам альтернативные варианты перелета через другие города.

Эксперты РСТ подчеркивают, что отели редко возвращают средства за отмененные бронирования в высокий сезон, особенно при краткосрочном уведомлении. При этом стоимость размещения в некоторых отелях достигает 30 тыс. долларов за 10 дней.

Вячеслав Рыжков