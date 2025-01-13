Сейсмолог связала землетрясение в Сочи с ростом молодых гор

Землетрясения в Сочи 11 января могли быть связаны с ростом молодых гор. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на начальника местной сейсмостанции Елену Карпович. Эксперт напомнила, что 11 января в 20:43 было зафиксировано землетрясение в микрорайоне Бытха Центрального района города, а после основного толчка приборы зарегистрировали еще один, менее интенсивный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам эксперта, сила толчков увеличилась с 3-4 до 4-5 баллов. «Причины все те же самые. Горы молодые, растут, по тектоническим разломам происходит разрядка энергии, поэтому происходят землетрясения»,— пояснила госпожа Карпович.

Специалист предупредила о вероятности повторения подземных толчков в регионе.

Очевидцы ранее рассказывали, что колебания были ощутимыми, но кратковременными. Они сопровождались вибрацией мебели, звоном посуды. Сообщалось, что разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков