За восемь месяцев цены на частные дома в Сочи выросли до 37,1 млн рублей

Цены на частные дома в Сочи с апреля по декабрь 2024 года увеличились на 6,3%, достигнув к концу года отметки в 37,1 млн руб. В то же время объем экспозиции на рынке заметно снизился: количество лотов уменьшилось почти на 21%, что составляет 1,4 тыс. объектов, сообщает эксперт по рынку недвижимости курорта Кирилл Флутков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегмент загородных домов в Сочи отличается разнообразием, уточнил специалист. Покупатели с ограниченным бюджетом чаще ориентируются на площадь и базовые удобства, тогда как в премиальном сегменте акцент делается на соседях, панорамных видах и возможностях доработки участков. Качество архитектуры и перспективы комфортного обустройства остаются важными для всех категорий покупателей.

На рынке преобладают новостройки без ремонта, созданные для продажи небольшими сериями. Готовые дома с ремонтом встречаются реже, что ограничивает выбор для тех, кто хочет быстро переехать.

Сочинская загородная недвижимость продолжает расширяться, уходя от центра города и побережья. Это обусловлено ростом цен на землю в центральных районах и увеличением спроса на уединение, в том числе в премиум-категории. Удаленные от моря и города участки привлекают покупателей природой и тишиной, отметил господин Флутков.

Некоторые объекты, построенные несколько лет назад, сегодня предлагают по выгодным ценам, что дает покупателям шанс на выгодную сделку. Однако такая ситуация может быть временной — рынок напоминает натянутую пружину, готовую к резкому росту цен, резюмировал эксперт.

Мария Удовик