В Калужской области выплату за контракт с Минобороны подняли до 2 млн рублей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что внес на рассмотрение закон об увеличении единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны жителям до 2 млн руб. По его словам, увеличенная выплата будет действовать с 15 января.

Таким образом, вместе с федеральной выплатой в 400 тыс. руб. и средствами от администраций районов (100 тыс. руб.) выплата заключившим контракт в регионе составит 2,5 млн руб.

Федеральная выплата для заключивших контракт с Минобороны была повышена до 400 тыс. руб. в июле 2024 года президентским указом. Тогда же сразу несколько регионов объявили об увеличении размера подъемных. К примеру, в Москве за заключение контракта стали выплачивать 1,9 млн руб., в Санкт-Петербурге — 1,8 млн руб., в Ростовской области — 1,2 млн руб., в Свердловской — 400 тыс. руб. Согласно указу президента, выплата от региона должна составлять минимум 400 тыс. руб.

Полина Мотызлевская