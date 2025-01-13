Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич признан банкротом

Сегодня Арбитражный суд Пермского края признал обоснованным заявление о банкротстве экс-министра культуры региона Александра Протасевича. Соответствующее определение указано в материалах дела на сайте суда. В отношении Александра Протасевича суд ввел процедуру реструктуризации долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Протасевич

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Протасевич

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление о самобанкротстве направил лично господин Протасевич. По состоянию на дату обращения, 24 октября 2024 года, размер требований к экс-министру составляет 1,7 млн руб. Бывший чиновник долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011–2012 годах Александр Протасевич возглавлял краевое министерство культуры, в 2017–2019 годах занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Протасевич является директором столичного фонда «Культурная столица», который занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Судя по карточке дела, господин Протасевич проживает в Москве — для корреспонденции указан столичный адрес.