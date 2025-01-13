Краевой министр доработает до 20 января

Последний рабочий день министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Марии Козловой — 20 января, эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердили в министерстве. Кто будет назначен и. о. министра, в ведомстве пока не уточняют. Ранее газета «Звезда» сообщала, что и. о. министра может быть назначен начальник управления регулирования и контроля минтарифов Пермского края Сергей Россихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Козлова

Мария Козлова



Причины ухода Марии Козловой не назывались. По одной из версий, отставка связана с тем, что минтарифов может сменить куратора в правительстве — сейчас им занимается блок вице-премьера Андрея Кокорева. По неофициальным данным, министерство могут переподчинить первому зампреду правительства Ольге Антипиной. Сам Андрей Кокорев может стать советником председателя правительства, сообщало Ura.Ru.

Мария Козлова возглавила минтарифов Прикамья в ноябре 2022 года. До этого госпожа Козлова являлась первым заместителем регионального министра ЖКХ и благоустройства.