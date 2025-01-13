Огонь-ритейлер

В 2024 году в Санкт-Петербурге сгорел один из крупнейших складов маркетплейса Wildberries (WB). Пожару был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание признали крупнейшим за всю историю российского ритейла. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день. Стоимость сгоревшего склада с учетом оборудования, по разным оценкам, могла составить 3–5 млрд рублей, а уничтоженных огнем товаров — около 12 млрд. Основательница компании Татьяна Ким (до середины 2024 года носила фамилию Бакальчук, сменила фамилию после развода с мужем.— «Ъ-СПб») сообщала, что WB уже возместил продавцам 95% ущерба на сумму почти 35 млрд рублей. Недавно стало известно, что новый складской комплекс Wildberries в Шушарах введут в эксплуатацию в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на складе компании Wildberries в поселке Шушары на Московском шоссе

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Пожар на складе компании Wildberries в поселке Шушары на Московском шоссе

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Пожар площадью 106 тыс. кв. м произошел рано утром в субботу, 13 января 2024 года, на территории петербургского поселка Шушары (Московское шоссе, 153). Его причиной, по основной версии, стала неисправность электропроводки. На складе в тот день находилось 1200 человек, которым удалось спастись. Обошлось без жертв. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 7:42. Из-за масштабов пожару был присвоен пятый, наивысший ранг сложности. В 11:15 огонь был локализован.

Изначально в оперштабе сообщили, что возгорание произошло в зоне погрузки и разгрузки склада на площади 1 тыс. кв. м, но позже уточнили, что пройденная огнем территория увеличилась в сотни раз.

По одной из версий, после замыкания в электропроводке загорелась пленка, которой оборачивают товары. О ЧП работников склада предупредила сигнализация, однако выходы оказались слишком узки, чтобы множество людей быстро покинуло помещение, по которому распространялся огонь. Возникла давка, в которой лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Превышений норм содержания вредных веществ в воздухе за время пожара в близлежащих к складу районах специалисты не выявили.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Пожар, по версии СКР, произошел по вине «неустановленных лиц, выполняющих управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности».

В группировку по тушению огня входили 270 человек и 57 единиц техники. У здания обрушились крыша и стены. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на всю площадь складского комплекса и электроподстанцию. Они также сняли угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта. При этом остальные помещения WB в тот день работали в штатном режиме, а ближайшие поставки в Шушары перенаправлялись на другие склады. Товары, размещенные в пострадавшем от огня комплексе, были скрыты с витрины сайта маркетплейса.

В пресс-службе ритейлера сразу же заверили, что договоры с исполнителями на складах расторгнуты не будут и все они смогут продолжить сотрудничество с Wildberries, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию.

Уведомление о компенсации за товары, пострадавшие в Шушарах, появилось у большинства селлеров в личном кабинете на первый-второй день после пожара, говорят опрошенные «Ъ-СПб» продавцы — партнеры маркетплейса.

В пресс-службе WB сообщили «Ъ-СПб», что в марте площадка предоставила методику расчета компенсаций и отчеты о возмещении убытков всем селлерам, чьи товары пострадали в Шушарах. Сумма возмещения определялась для каждого продавца отдельно на основании цены товара с учетом средней скидки и за минусом стандартных расходов. В расчетах также учитывался процент выкупа товара и его оборачиваемость (период, за который этот товар обычно продается).

«Платформа располагала всеми ресурсами для исполнения своих обязательств. Событие не оказало значимого влияния на финансовое положение компании»,— пояснили в WB.

Интересно, что за счет этого некоторые смогли получить больше, чем потеряли. Впрочем, так повезло не всем: в марте прошлого года селлеры пожаловались, что WB изменил порядок выплат. Принимая условия, продавец отказывался от любых претензий, даже если сумма компенсации не соответствовала реальному ущербу.

«Ъ-СПб» поговорил с теми, кто подал иск в отношении маркетплейса из-за несогласия с суммой, которую им насчитал Wildberries. Ответчик предлагал истцам мировое соглашение, пообещав пересчитать компенсацию. Хоть она и пересчитывалась после соглашения, в некоторых случаях все равно не удовлетворяла продавцов, отличалась незначительно.

Тем не менее, несмотря на недовольство, большинство не пыталось дальше вести судебные споры с маркетплейсом, говорят селлеры. Те, кто отказался подписывать мировое соглашение, получили компенсацию в полном объеме, который и заявляли в иске.

В августе основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания возместила продавцам 95% ущерба на сумму почти 35 млрд рублей. Тогда же она объявила, что «Шушары возродились, как птица феникс». Планировалось, что все работы по восстановлению завершатся в октябре, а до конца 2024-го склад перезапустится, но этого не произошло. 10 января текущего года в Wildberries сообщили, что новый складской комплекс в Шушарах введут в эксплуатацию уже в 2025-м. Основные строительные работы в рамках реконструкции логистического центра после устранения последствий пожара завершены.

Онлайн-ритейлер также планирует построить в Ленинградской области новый распределительный центр площадью 154 тыс. кв. м. Объект в Красном Бору (Тосненский район) будет располагаться в индустриальном парке М10. Соглашение было подписано в конце января прошлого года с губернатором региона Александром Дрозденко.

Как горел склад Wildberries в Шушарах в январе 2024 года — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Полина Пучкова, Андрей Кучеров