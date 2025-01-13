Глава района дослужился до вице-губернатора

Новый год в Смольном начался с очередных кадровых изменений. В конце прошлой рабочей недели губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил главу администрации Петроградского района Владимира Омельницкого одним из своих заместителей. Спустя почти 20 лет работы в районных администрациях чиновник дослужился до городского правительства. Теперь в администрации Северной столицы должны назначить еще одного вице-губернатора, который возьмет на себя комитет по информатизации и связи и комитет по природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Петроградского района Владимир Омельницкий

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Глава администрации Петроградского района Владимир Омельницкий

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

К обязанностям вице-губернатора Владимир Омельницкий приступит завтра, 14 января. Новый чиновник будет отвечать за комитет имущественных отношений (КИО), комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и управление по развитию садоводства и огородничества. Распоряжение о назначении господина Омельницкого Александр Беглов подписал 10 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

Нового чиновника с таким набором комитетов в подчинении, впрочем, в правительстве не ожидалось. За деятельность КИО временно отвечал вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Валерий Москаленко, за управление по развитию садоводства и огородничества — также временно — вице-губернатор Олег Эргашев. При этом КГИОП был в постоянном подчинении вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Владимиру Омельницкому 64 года, юрист по образованию. Карьеру чиновника он начал в 2000-х годах: в администрацию Приморского района пришел, уволившись из органов внутренних дел в должности подполковника милиции. Поднялся по карьерной лестнице до первого замглавы. В 2009 году тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко назначила господина Омельницкого главой Василеостровского района. На этот период приходится один из запоминающихся моментов в биографии чиновника. В 2010 году под его чутким руководством коммунальщики чистили крышу дома № 17 на 2-й линии Васильевского острова. Работы велись ночью: как выяснилось, под крышей располагалась квартира премьер-министра РФ Владимира Путина, в которой обнаружилась течь на потолке.

В 2013 году правительство и районные администрации «подгонял под себя» уже новый губернатор города Георгий Полтавченко. Тогда же Владимир Омельницкий был назначен главой Фрунзенского района. Еще через четыре года чиновника перевели в Пушкинский район, а оттуда, уже при Александре Беглове, — в Петроградский. Проработав там чуть меньше четырех лет, чиновник перешел на новую должность.

За последний год в СМИ часто писали о бывших коллегах Владимира Омельницкого: Олеге Фадеенко и Эдуарде Ильине. Экс-глава администрации Красносельского района, задержанный в конце декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, начинал карьеру в Василеостровском районе и дослужился до первого заместителя главы, а затем вместе с Владимиром Омельницким перешел в администрацию Фрунзенского района. Экс-руководитель администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, которого в начале 2024-го задержали по обвинению в получении взяток на 5,6 млн рублей, также занимал должность заместителя господина Омельницкого во Фрунзенском районе. В начале декабря Ильин по собственному желанию отправился на СВО: суд приостановил производство по уголовному делу.

Одно место в Смольном все еще остается вакантным. Вице-губернатор под № 14, согласно постановлению Александра Беглова, будет контролировать деятельность комитета по информатизации и связи, а также комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Перестановки в петербургском правительстве начались спустя почти два месяца после переизбрания Александра Беглова. В начале ноября 2024-го должность вице-губернатора по безопасности занял генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Потапенко, проработавший почти 15 лет руководителем Главного управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти. При этом ряды чиновников поредели: из администрации «по собственному желанию» уволился «информационный» вице-губернатор Станислав Казарин.

Надежда Ярмула