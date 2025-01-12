Краевые власти одобрили увеличение высоты для строительства 100-метровой башни

Правительство Пермского края опубликовало постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки Перми, касающиеся строительства 100-метровой башни девелопера Yunika на ул. Толмачева, 3. Как указано в постановлении от 26 декабря, на двух участках по ул. Толмачева, 3 и 7, суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м, предлагается установить подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 в 32 этажа с коэффициентом плотности застройки 3,57.

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Девелоперская компания Yunika собирается построить жилой дом высотой 100 м (или 32 этажа) на ул. Толмачева, 3. Площадку с незавершенным домом Yunika выкупила несколько лет назад у пермского застройщика «Трест №14».

Концепцию многоквартирного жилого дома на ул. Толмачева, 3, презентовали на региональном градсовете в конце мая. Возведение дома по этому адресу «Трест №14» ранее остановил на уровне 6-го этажа. Новая концепция высотного дома Yunika предполагает квартиры общей площадью 18 тыс. кв. м, подземный паркинг на 125 машино-мест, отдельное здание для паркинга на 51 машино-место и коммерческие помещения.