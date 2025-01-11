Аэропорты Уфы и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку судов

Аэропорты Уфы и Нижнекамска в 21:00 мск возобновили отправку и прием самолетов, сообщила Росавиация. Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В Нижнекамске ограничения на прием и отправку самолетов в течение дня вводили трижды. Последний раз — в 20:00 мск. Ограничения в аэропорту Уфы действовали с 18:50 мск.

Сегодня, 11 января, ограничения вводили сразу в восьми аэропортах — в Казани, Нижнекамске, Ульяновске, Саратове, Самаре, Ижевске, Кирове и Уфе. Аэропорты Кирова и Ижевска все еще не отправляют и не принимают самолеты.