В России СМИ впервые признали террористической организацией

ФСБ включила в реестр террористических организаций издание о культуре Коми Komi Daily, обратил внимание Forbes. Это первое СМИ, признанное в России террористической организацией.

В реестре ФСБ указано, что издание внесено в него по решению Верховного суда от 22 ноября. Оно вступило в силу 28 декабря.

Издание Komi Daily (признано террористической организацией в РФ) позиционирует себя как деколониальное медиа. Оно пишет о культуре народа Коми. В марте 2024 Роскомнадзор заблокировал сайт издания. В сентябре оно объявило о закрытии из-за финансовых проблем.