Три человека получили ранения при обстреле села в Брянской области

В результате атаки украинской армии на село Новые Юрковичи Климовского района были ранены три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня.

«В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате обстрела незначительное повреждение получило административное здание. «Обследование территории продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— добавил он.