Власти Крыма заявили о DDoS-атаке на местных операторов связи

Мининформ Крыма рассказал о массированной хакерской атаке на крупных региональных операторов фиксированной и мобильной связи. Ведомство предупредило, что из-за этого некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.

«Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки»,— рассказали в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

За первую половину 2024 года количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тыс., что на 16% больше, чем за весь 2023 год. Эксперты считают, что сокращения числа кибератак в 2025 году ожидать не стоит — их скорость и масштаб могут, наоборот, возрасти.

Подробнее о противодействии киберпреступности — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».