В Крымском районе Кубани объявлена угроза атаки БПЛА

В Крымском районе объявлена угроза атаки беспилотников. В случае необходимости будут включены сирены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь

Жителям рекомендуется не выходить на улицу и оставаться в помещениях без окон.

Также рекомендуется избегать лифтов, держаться подальше от окон и дверей, а при нахождении на лестничной клетке не останавливаться там. Если вы находитесь на улице, следует спрятаться за крепкое укрытие или лечь на землю, двигаясь к ближайшему укрытию, например, в здание с помещением без окон или цокольный этаж.

Для тех, кто находится в автомобиле, рекомендуется покинуть транспортное средство и найти укрытие. Также запрещается выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети.

Наталья Решетняк