Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 5:4

Ярославский ХК «Локомотив» выиграл у московского «Спартака» со счетом 5:4. Игра состоялась в Ярославле 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет уже на 4-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, на 11-й минуте его удвоил Степан Никулин. В этот раз сразу пришел ответ от соперника: игрок «Спартака» Герман Рубцов затолкал шайбу в сетку. Но уже в следующие две минуты ярославцы забили по шайбе: отличились Никита Черепанов и Даниил Бут. После 20 минут счет был 4:1 в пользу «Локомотива».

Второй период начался с гола соперника, забил Александр Пашин. Через две минуты забросил шайбу в ворота нападающий ярославцев Александр Радулов, но его гол не засчитали из-за положения вне игры. Но «Локомотиву» все-таки удалось увеличить разрыв во втором периоде: Александр Полунин с неудобной руки отправил шайбу под перекладину. К концу второго периода счет стал 5:2 в пользу «Локомотива».

В начале третьего периода нападающий «Спартака» Герман Рубцов реализовал большинство и оформил дубль. Этот гол закончился столкновением с вратарем «Локомотива», в результате чего Исаева сменил Мельничук. И сразу после смены гол забил нападающий «Спартака» Андрей Локтионов. Это была последняя забитая шайба в матче. Счет 5:4.

13 января «Локомотив» сыграет дома со СКА. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 35 матчах и проиграли в 10. На счету команды 72 очка.

Алла Чижова