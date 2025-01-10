Суд оставил в СИЗО обвиняемого в даче взятки сотруднику Ростехнадзора

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему директору проекта ОАО СМУ «Дондорстрой» Георгию Голембиовскому, обвиняемому в даче взятки экс-заместителю начальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора. Он останется в СИЗО до 15 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сторона защиты пыталась оспорить постановление Центрального районного суда Челябинска о продлении меры пресечения. Адвокаты просили выпустить обвиняемого из-под стражи и отправить под домашний арест, так как он не намерен скрываться и препятствовать расследованию. Однако Челябинский областной суд отклонил доводы защиты.

По данным прокуратуры, в 2020 году Георгий Голембиовский, будучи на тот момент директором проекта ОАО СМУ «Дондорстрой», передал через посредника взятку экс-заместителю начальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора в размере 700 тыс. руб. Взамен он обещал беспрепятственное проведение проверок работ по строительству автомобильной дороги, несмотря на нарушения.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).