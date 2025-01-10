Подсудимый по делу о жестоком убийстве следователя выступил с последним словом
Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью начальника следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина, выступил с последним словом. Об этом сообщает Ura.ru. Он заявил, что пошел на совершение преступления, поскольку полагал, что убийство положит «конец домашней тирании», которой якобы занимался господин Середкин.
Алексей Головин.
Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ
При этом подсудимый признал, что не имел права лишать кого-то жизни. «Я совершил преступление, шел на него осознанно и был готов понести за него наказание. Готов и сейчас. Но если есть хоть малейшая возможность для смягчения приговора, прошу в отношении моей дальнейшей судьбы ее рассмотреть»,— заявил Головин.
Напомним, вечером 9 сентября Алексей Головин проник в квартиру Евгения Середкина и нанес следователю 81 удар топором в присутствии детей жертвы. Затем Головин сдался сотрудникам правоохранительных органов и написал явку с повинной. На допросах он заявил, что пошел на преступление, поскольку следователь, как считает подсудимый, пытался разрушить его семью (Алексей Головин женат на бывшей супруге убитого.— «Ъ-Прикамье»). Гособвинение предложило приговорить обвиняемого к 19 годам колонии строгого режима.