Подсудимый по делу о жестоком убийстве следователя выступил с последним словом

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью начальника следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина, выступил с последним словом. Об этом сообщает Ura.ru. Он заявил, что пошел на совершение преступления, поскольку полагал, что убийство положит «конец домашней тирании», которой якобы занимался господин Середкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Головин.

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ Алексей Головин.

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ

При этом подсудимый признал, что не имел права лишать кого-то жизни. «Я совершил преступление, шел на него осознанно и был готов понести за него наказание. Готов и сейчас. Но если есть хоть малейшая возможность для смягчения приговора, прошу в отношении моей дальнейшей судьбы ее рассмотреть»,— заявил Головин.

Напомним, вечером 9 сентября Алексей Головин проник в квартиру Евгения Середкина и нанес следователю 81 удар топором в присутствии детей жертвы. Затем Головин сдался сотрудникам правоохранительных органов и написал явку с повинной. На допросах он заявил, что пошел на преступление, поскольку следователь, как считает подсудимый, пытался разрушить его семью (Алексей Головин женат на бывшей супруге убитого.— «Ъ-Прикамье»). Гособвинение предложило приговорить обвиняемого к 19 годам колонии строгого режима.