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Коммерсантъ FM
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Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил, что талибы («Талибан»; движение признано террористическим и запрещено в РФ) хотят подписать договор с Москвой о транзите 50 млн куб. м сжиженного природного газа через территорию страны. Соглашение может быть подписано в мае 2025 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На предстоящем KazanForum 2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 млн куб. м российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию»,— сказал Рустам Хабибуллин «РИА Новости».

Глава Российского делового центра в Афганистане добавил, что пробные отгрузки уже состоялись. Он также напомнил, что в 2023 году на полях KazanForum Россия и «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) подписали контракт о транзите 50 млн т нефтепродуктов, в 2024 году — на 2 млн т пшеницы и муки.

В мае 2024-го Рустам Хабибуллин говорил, что товарооборот между Россией и Афганистаном достиг $1 млрд. По его словам, основными товарами поставок были нефть, мука, пшеница, молочные продукты.

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