В Ульяновской области продлили выплаты для заключающих контракт на СВО

Единовременная выплата размером 2,5 млн руб. жителям региона, которые приняли решение заключить контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, будет выплачиваться до конца 2025 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дополнительная региональная выплата размером 1,5 млн руб. для заключивших контракт о прохождении военной службы была установлена указом губернатора Ульяновской области Алексея Русских с 27 ноября 2024 года и действовала до 31 декабря 2024 года. С учетом федеральной и муниципальной выплат общая сумма всех мер единовременной поддержки составила 2,5 млн руб.

26 ноября, выступая с заключительным словом перед депутатами регионального заксобрания после принятия бюджета на 2025 год, Алексей Русских отметил, что главная задача, без решения которой «все остальное будет бессмысленно», — обеспечить пополнение контрактников на участие в СВО. По словам главы региона, до конца 2024 года Ульяновская область «должна обеспечить пополнение еще 900 контрактников».

Андрей Васильев, Ульяновск