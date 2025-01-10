Многодетным нижегородцам за год выдали тысячу участков и сертификатов на жилье

Власти Нижегородской области выдали многодетным семьям 1,07 тыс. земельных участков под строительство домов и жилищных сертификатов за 2024 год. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Там уточнили, что семьи получили 670 земельных участков и 400 сертификатов.

В 2024 году увеличили размеры участка для семей, имеющих пятерых детей. Если раньше им предлагали участок площадью от 600 до 1,5 тыс. кв. м, то теперь — от 1 тыс. до 3 тыс. кв. м. Также введена норма, позволяющая погашать сертификатом ипотеку на приобретение строящегося жилья в многоквартирном доме. Номинал сертификата увеличили до 600 тыс. руб.

Замгубернатора Егор Поляков рассказал, что сейчас для льготников формируют крупный массив в деревне Охотино Богородского округа, где будет около 450 участков. Помимо этого, завершили первый этап строительства инфраструктуры в деревне Оманово Борского округа, там построили дороги и инженерные коммуникации.

По сравнению с 2023 годом число получаемых семьями земельных участков и жилищных сертификатов почти не изменилось. Как писал «Ъ-Приволжье», тогда власти предоставили 700 участков и 327 сертификатов.

Галина Шамберина