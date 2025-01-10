В пятницу без света могут остаться почти 40 улиц Сочи

В пятницу, 10 января, без света могут остаться 39 улиц Сочи. Временные изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании. Из-за этого возможны кратковременные ограничения подачи электроэнергии в течение нескольких часов. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

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До 19:00 света может не быть на улицах Демократическая, Старонасыпная, Каспийский, Бакинская, Лесная, Джапаридзе, Целинная, Высокогорная, Тимирязева, Мандариновая, Транспортная. Подачу электроэнергии могут ограничить для жителей улиц Тургенева, Учительская, Абовяна, Львовская, Тракторная, Шаумяна, Логинова, Чумакова, Вишневая, Лесная, Солнечная, Кубанская, Клубная.

В пятницу без света могут остаться жители переулков Теневой, Скальный. До 19:00 электроэнергии может не быть в поселках Вардане, Новомихайловский.

Без света могут остаться жители сел Шаумяна, Кирпичное, Ольгинка. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик