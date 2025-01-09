Главные новости за 9 января. Ростов-на-Дону и область

В Ростове назначили исполняющего обязанности начальника управления образования. Им стал Александр Вихтоденко.

Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники, ростовский «Ростсельмаш», по итогам 2024 года снизил объемы производства на 30%.

В России, в том числе в донском регионе, планируется дважды проиндексировать пенсии в 2026 году. В следующем году пенсии проиндексируют на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля.

По итогам 11 месяцев 2024 года на рынке многоквартирного жилья Ростова-на-Дону было совершено 14,2 тыс. сделок. Это на 40,84% меньше, чем годом ранее (24 тыс. сделок).

В наступившем году на территории Ростовской области будет построено пять новых школ. Они будут рассчитаны на прием 4280 учеников.

В 2024 году специализированный жилищный фонд Ростова пополнили 284 квартир. Помещения приобрели в Октябрьском, Железнодорожном и Пролетарском районах.

Пролетарский районный суд Ростова изменил меру пресечения в отношении экс-министра экологии Ростовской области Геннадия Урбана с ареста на домашний арест.

Компания-перевозчик ООО «Азов-Логистик» обратилась в суд с заявлением о признании организации законным владельцем неназванной собственности, стоимость которой оценивается в 2,8 млн руб. Ответчиком по делу стала администрация Азовского района Ростовской области.