В Ростовской области проведут двойную индексацию пенсий в 2026 году

В России, в том числе в донском регионе, планируется дважды проиндексировать пенсии в 2026 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам депутата, в следующем году пенсии проиндексируют на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. В 2027 году предполагаются повышения на 4% и 4,1% соответственно.

Как сообщал «Ъ-Ростов», в текущем году донское отделение Социального фонда России проведет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Повышение запланировано на 7,3%.

Уровень индексации будет считаться от суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы был неработающим.

Анастасия Казуков