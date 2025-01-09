Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове назначили и. о. начальника управления образования

В донской столице назначили исполняющего обязанности начальника управления образования. Им стал Александр Вихтоденко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

Согласно информации пресс-службы, господин Вихтоденко окончил Южный федеральный университет (ЮФУ) в 2010 году, а свою профессиональную карьеру начал в 2007 году. Он работал в учебных заведениях Ростова учителем, замдиректора по учебно-воспитательной работе. Кроме того, был заведующим отделением социальной реабилитации «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ростова».

До нового назначения Александр Вихтоденко занимал пост директора МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса».

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...