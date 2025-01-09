В Ростове назначили и. о. начальника управления образования

В донской столице назначили исполняющего обязанности начальника управления образования. Им стал Александр Вихтоденко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Согласно информации пресс-службы, господин Вихтоденко окончил Южный федеральный университет (ЮФУ) в 2010 году, а свою профессиональную карьеру начал в 2007 году. Он работал в учебных заведениях Ростова учителем, замдиректора по учебно-воспитательной работе. Кроме того, был заведующим отделением социальной реабилитации «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ростова».

До нового назначения Александр Вихтоденко занимал пост директора МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса».

Анастасия Казуков