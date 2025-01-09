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Экс-министра экологии Ростовской области отправили под домашний арест

Пролетарский районный суд Ростова изменил меру пресечения в отношении экс-министра экологии Ростовской области Геннадия Урбана на домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена по ходатайству следователя. Чиновник будет находиться под домашним арестом до 25 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении Геннадия Урбана, являвшегося руководителем донского филиала «Россельхозцентра», и его заместителя Асмик Маркарян по подозрению в хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным правоохранительных органов, обвиняемые причастны к хищению бюджетных средств на 11 млн руб. через заключение фиктивных договоров на обслуживание объектов ФГБУ.

Ева Китаева

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