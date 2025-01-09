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«Азов-логистик» пытается отсудить 2,8 млн рублей у администрации района

Компания-перевозчик ООО «Азов-Логистик» обратилась в суд с заявлением о признании организации законным владельцем неназванной собственности, стоимость которой оценивается в 2,8 млн руб. Ответчиком по делу стала администрация Азовского района Ростовской области — следует из данных картотеки Арбитражного суда региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Первое заседание состоится 13 января. Ранее «Азов-Логистик» уже не раз участвовала в разбирательствах: в частности, в суд на компанию подавало отделение Фонда пенсионного и социального страхования — организация проиграла дело.

«Азов-логистик» работает на рынке уже 12 лет, в 2023 году она понесла чистые убытки на сумму более чем в 1 млрд руб., следует из данных портала Kartoteka.ru. В 2019 году ФНС пытался признать компанию банкротом, однако попытка не увенчалась успехом.

Дмитрий Ковалевский

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