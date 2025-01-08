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Пять новых школ построят в Ростовской области в 2025 году

В наступившем году на территории Ростовской области будет построено пять новых школ. Они будут рассчитаны на прием 4280 учеников. Об этом сообщили в Министерстве строительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области

Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области

Отмечается, что сейчас все строительные работы идут в соответствии с ранее установленным графиком. Также известно, что одна из школ будет возведена в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».

Примечательно, что в наступившем году школ будет введено на одну меньше, чем в в 2024 году, когда в регионе построили шесть учебных заведений.

Роман Никитин

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