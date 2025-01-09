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В 2024 году число сделок на рынке недвижимости Ростова-на-Дону упало на 40%

По итогам 11 месяцев 2024 года на рынке многоквартирного жилья Ростова-на-Дону было совершено 14,2 тыс. сделок. Это на 40,84% меньше, чем годом ранее (24 тыс. сделок). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в консалтинговом агентстве Macon.

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

При этом, по данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра жилья в Ростове по итогам минувшего года достигла 150 тыс. руб., тогда как годом ранее этот показатель составлял 138 тыс. руб., а в 2022-м — 121 тыс. руб. (для сравнения: в 2014 году — 57 тыс. руб.).

По словам директора по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольги Змиевской, главным фактором падения спроса на жилые «квадраты» стало снижение доступности ипотеки после ужесточения условий по госпрограммам, завершения льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, роста ключевой ставки Центробанка, а также исчерпания лимитов по «семейной» программе осенью 2024 года.

Основатель ООО «Объединение застройщиков» Валерий Мироненко отмечает, что в 2024 году количество сделок по приобретению недвижимости на первичном рынке жилья Ростова-на-Дону снизилось на 35%. В 2023 году в Ростове, по данным эксперта, в среднем заключалось 1760 сделок в месяц, а в 2024 году их ежемесячное количество составляет всего 1180 сделок. В 2022 году ежемесячно заключалось 830 договоров долевого участия. Причина снижения количества сделок, по словам господина Мироненко, в отсутствии ассортимента доступных способов покупки, в том числе, ипотечных программ.

Также, по данным эксперта, на текущий момент, средневзвешенная стоимость жилья в Ростове составляет 135 тыс. руб. за кв. м. Но, в зависимости от района, уточняет Валерий Мироненко, средневзвешенная цена может отличаться до 50%, а в конкретных случаях — для отдельных ЖК — разница цен может быть в два-три-четыре раза, а иногда и в шесть раз.

Подробнее о состоянии рынка жилой невидимости Ростова-на-Дону читайте в материале «Продают без спроса».

Дмитрий Михеенко

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