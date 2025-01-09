Коттеджи мешают с квартирами

Воронежский застройщик «Дон стройгарант» вкладывает более 3 млрд руб. в жилой комплекс «Новая Ведуга» недалеко от села Гудовка Семилукского района в 9 км от областного центра. Проект на 45 га с общей площадью жилья в 75 тыс. кв. м планируется реализовать в пять этапов до конца 2027 года. При этом в «Новой Ведуге» будут построены не только индивидуальные (ИЖС), но и малоэтажные многоквартирные дома (МКД). Кроме того, около 4 га займут собственные общественные пространства. По словам риелтора, востребованность многоквартирного жилья в этом проекте будет понятна «со временем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Дон стройгарант» Фото: «Дон стройгарант»

Подробные параметры жилого комплекса «Новая Ведуга» «Ъ» раскрыли в компании «Дон стройгарант». Застройщик реализует свой проект на 45 га недалеко от села Ведуга — в 6 км от райцентра Семилуки и 9 км от Воронежа. Инвестиции в него превышают 3 млрд руб., финансирует его банк «Дом.рф». Точный объем кредитных средств не раскрывается.

На этой территории планируется построить 75 тыс. кв. м жилья в пять этапов до конца 2027 года. При этом проект также предусматривает и площади в малоэтажных многоквартирных домах. В первом квартале 2026 года планируется сдать 180 двухэтажных таунхаусов площадью от 77 до 100 кв. м, во втором — 45 одноэтаэжных коттеджей (от 132 до 172 кв. м) и 136 двухэтажных дуплексов (от 90 до 110 кв. м), в третьем — 136 двухэтажных таунхаусов на 77–105 кв. м. К этим объектам прилагаются также земельные участки площадью от 207 до 600 кв. м. В первом квартале 2027 года должны быть введены около десяти трехэтажных домов на 126 квартир (площадь каждой от 79 до 99 кв. м), в третьем — примерно столько же четырехэтажек на 160 квартир (от 62 до 97 кв. м). Жилье продается в том числе через счета эскроу.

Также в проекте предусмотрены 4 га общественных пространств — парк с различными зонами отдыха и площадками и собственный пруд с пляжем,— детсад на 220 мест, небольшой торговый центр и зарядка для электромобилей. Также прорабатывается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Школа, отметили в компании, находится в десяти минутах езды: «По маршрутам ходят школьные автобусы».

По данным Kartoteka.ru, ООО специализированный застройщик «Дон стройгарант» было зарегистрировано в Воронеже в апреле 2023 года для разработки строительных проектов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются, внеоборотные активы оцениваются в 123,3 млн руб., оборотные составляют 24,2 млн. Гендиректор и владелец 10% (через зарегистрированное по тому же адресу ООО «Инвестстрой») — Валерий Хамин. Денису (Валерьевичу) Хамину принадлежит 90% компании. Все доли находятся в залоге у банка «Дом.рф». Денис Хамин также является учредителем ООО УК «Уютный двор» и ООО «Рустрой».

В Единой информационной системе жилищного строительства других проектов господ Хаминых нет. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 января, «Дон стройгарант» занимает в Воронежской области 23-е место по объемам текущего строительства с 16,4 тыс. кв. м. В 2024 году компания жилье не вводила.

Директор агентства недвижимости «4 Комнаты» Наталия Колесникова отметила, что сегмент ИЖС не теряет популярности у покупателей: «Семь из десяти семей предпочли бы частный дом. При этом загородную недвижимость покупают в основном семьи с несовершеннолетними детьми, что позволяет получить льготную семейную ипотеку, и не для инвестиций, а непосредственно для проживания».

По ее словам, «Новую Ведугу» отличают от других проектов разные форматы жилья. Эксперт назвала «интересным» решение застройщика возвести также малоэтажные многоквартирные дома. «Загородная жизнь — это не только обособление от соседей и наличие своего небольшого участка, но и возможность общаться с жителями поселка. Примерами могут служить коттеджный поселок „Петровские озера“ или таунхаусы и квартиры в микрорайоне Дон. Насколько в этом проекте будут востребованы МКД, притом что рядом расположены коттеджи и таунхаусы, пока сказать сложно, правильность концепции мы увидим со временем»,— пояснила госпожа Колесникова.

Сама по себе локация, добавила эксперт, удачная, но многое будет зависеть от того, как будет организовано транспортное сообщение с Воронежем.

Александр Прытков