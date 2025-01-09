Давид Алтушкин открыл в Екатеринбурге элитную автозаправку

В Екатеринбурге на улице Архангела Михаила открылась автозаправка Oillab by RCC, владельцем которой является сын основателя РМК Игоря Алтушкина — 18-летний Давид Алтушкин. На открытии автозаправки он разорвал ленту за рулем «Гелендвагена». В церемонии участвовали бойцы Академии единоборств РМК Иван Штырков и Петр Ян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Управляющий АЗС Oillab by RCC Александр Горев и Давид Алтушкин на церемноии открытия Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия автозаправки Oillab by RCC Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Управляющий АЗС Oillab by RCC Александр Горев и Давид Алтушкин на церемноии открытия Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония открытия автозаправки Oillab by RCC Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Концепт автозаправки заключается в предоставлении комфортных условий для клиентов, в удобстве современных технологий. Эта автозаправка будет отличаться от других своим внешним видом и сотрудниками, которые всегда приветливо будут обслуживать посетителей и радостно встречать их улыбкой»,— рассказал управляющий АЗС Oillab by RCC Александр Горев.

На автозаправке представлено четыре вида топлива и два зарядных устройства для электрокаров. Работает кафе, в меню которого специально для спортсменов продают протеиновые батончики.

По словам Александра Горева, сеть АЗС под брендом Oillab by RCC планируется расширять на территории Свердловской и Челябинской области. В частности, построить новую автозаправку в центре Екатеринбурга.

Рядом с открывшейся АЗС с 2022 года работает автомойка Autolab by RCC, которую открыл Тимофей Алтушкин, другой сын Игоря Алтушкина. Это премиальная детейлинг студия по уходу и реставрации автомобилей.

Спортивный квартал «Архангел Михаил» — проект РМК. Один из ключевых объектов — современный многофункциональный спортивный комплекс. Здесь будет располагаться зал для единоборств, зал для кроссфита, фитнес-клуб на 450 посетителей и крупнейший в России подземный тир. Кроме того, вдоль улицы Архангела Михаила расположится и первый на Урале крытый экстрим-парк. Он будет включать в себя такие зоны и направления, как скалодром, ниндзя парк, батутную зону, стрит зону, скейт-зону, стрит памп-трек, детский памп-трек, паркур зону, экстрим зону и амфитеатр.

Елена Медведева