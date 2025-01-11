«Левиафан» и все-все-все

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Десять лет назад, 12 января 2015 года, «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева первым из фильмов, снятых в постсоветской России, удостоился американской кинопремии «Золотой глобус». Но в России картину неоднозначно встретили и критики, и зрители. И ее прокатная судьба оказалась непростой. Впрочем, подобный случай в истории и российского, и мирового кино далеко не единственный. А вы сколько еще таких случаев помните? Проверьте себя с помощью нашего теста.