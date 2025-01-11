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«Левиафан» и все-все-все

Тест «Ъ»: что вы знаете о роли, которую в кинематографе играет политика

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Кадр из фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева

Кадр из фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева

Фото: Нон-стоп Продакшн

Актер Алексей Серебряков в фильме «Левиафан»

Актер Алексей Серебряков в фильме «Левиафан»

Фото: Нон-стоп Продакшн

Алексей Серебряков в фильме «Левиафан»

Алексей Серебряков в фильме «Левиафан»

Фото: Нон-стоп Продакшн

Актеры Алексей Серебряков и Елена Лядова в фильме «Левиафан»

Актеры Алексей Серебряков и Елена Лядова в фильме «Левиафан»

Фото: Нон-стоп Продакшн

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Кадр из фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева

Фото: Нон-стоп Продакшн

Актер Алексей Серебряков в фильме «Левиафан»

Фото: Нон-стоп Продакшн

Алексей Серебряков в фильме «Левиафан»

Фото: Нон-стоп Продакшн

Актеры Алексей Серебряков и Елена Лядова в фильме «Левиафан»

Фото: Нон-стоп Продакшн

Десять лет назад, 12 января 2015 года, «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева первым из фильмов, снятых в постсоветской России, удостоился американской кинопремии «Золотой глобус». Но в России картину неоднозначно встретили и критики, и зрители. И ее прокатная судьба оказалась непростой. Впрочем, подобный случай в истории и российского, и мирового кино далеко не единственный. А вы сколько еще таких случаев помните? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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Фильм «31 июня» был показан на советском ТВ в ночь с 31 декабря 1978 года на 1 января 1979 года, после чего пролежал на полке целых семь лет. По какой причине?

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Почему фильм «Улисс» Джозефа Стрика (1967) не показывали в Ирландии вплоть до 2000 года?

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Этот фильм о дореволюционной России начинали снимать трижды, его съемки завершили в 1975 году, а показали картину в СССР только в 1985 году. О какой ленте речь?

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Что сделал на тот момент еще будущий лидер КНДР Ким Чен Ир в 1978 году, чтобы убедить южнокорейского режиссера Син Сан Ока снять идеологически правильный фильм?

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Какой советский фильм о сталинской эпохе был показан только через три года после завершения съемок? При этом эпизоды с исполнителем одной из главных ролей были пересняты, поскольку он принял участие в теракте и в дальнейшем был казнен?

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Когда в Голливуде был упразднен кодекс Хейса, который, в частности, запрещал режиссерам изображать священнослужителей как злодеев?

7 / 13

Какой советский режиссер за снятый фильм (запрещенный в течение 20 лет) был уволен со студии, а впоследствии исключен из партии?

8 / 13

Какое отношение к России имеет американский фильм «Левиафан» 1989 года?

9 / 13

Какой советский фильм был несколько десятилетий запрещен к показу во многих европейских странах?

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В 2014 году «Левиафан» должен был открывать русскую программу 36-го Московского международного кинофестиваля, однако не получил прокатного удостоверения. Из-за чего?

11 / 13

Почему в Египте был запрещен к показу американский мюзикл «Смешная девчонка», вышедший на экраны в 1968 году?

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Кто добился запрета показа в Великобритании известного хита режиссера Стэнли Кубрика «Заводной апельсин»?

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Первым с советских времен непорнографическим фильмом, не получившим прокатного удостоверения в России, стала кинокартина...

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