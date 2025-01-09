«Весна» на баймакской улице

Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «Весна» в удовлетворении иска к сельсовету в Баймакском районе об изменении генплана. Компания добивалась перевода свыше 60 га земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для добычи россыпного золота. Компания обосновывала требования тем, что земля находится в пределах горного отвода, на который распространяется принадлежащая «Весне» лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых. Местные власти просьбу компании отклонили, мотивируя отказ итогами публичных слушаний, а суд с этим согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Добывающая компания «Весна» не смогла убедить арбитражный суд Башкирии в том, что местные власти в Баймакском районе незаконно отказались вносить изменения в генплан и менять вид разрешенного использования 62,2 га земли с сельскохозяйственного назначения на промышленное. Компания собиралась добывать на двух спорных участках россыпное золото, однако нынешний статус земли препятствует разработке месторождения.

Как следует из материалов дела, участки находятся на горном отводе на россыпях Япракты-Баскунзя в Кусеевском сельсовете. ООО «Весна» владеет лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых на горном отводе, действующей до 2040 года.

ООО «Весна» зарегистрировано в 2010 году в Сибае. Владельцем компании с уставным капиталом 15 тыс. руб. является Марат Альгужин. В 2023 году сообщалось, что в отношении господина Альгужина возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ) из-за добычи «Весной» золота за пределами лицензионных участков. Ущерб от действий компании оценивался в 5,5 млрд руб. По данным «Ъ-Уфа», в сентябре 2024 года Баймакский районный суд приговорил владельца «Весны» к году исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства. Прокуратура подала жалобу на приговор.

По мнению компании, текущий статус земельных участков мешает рациональному использованию недр. Также «Весна» предупреждала, что в случае отказа вынуждена будет прекратить работы, а затем и законсервировать участок. Истец уверял, что при таком сценарии не сможет ограничить доступ к участку посторонних лиц и помешать несанкционированной добыче металлов.

Администрация сельсовета отклонила предложения золотодобытчика изменить генплан и категорию земель.

В исковом заявлении компания доказывала, что нахождение земель в текущем статусе не имеет смысла, так как средняя толщина плодородного слоя составляла всего 10 см, чего недостаточно для ведения сельского хозяйства. Также отмечалось, что ранее на россыпи уже добывалось золото, а рекультивация земель не проводилась, тогда как у «Весны» имеется собственный проект рекультивации.

Заявитель также сослался на ответы главы администрации Баймакского района Фаниса Аминева, в которых целевым назначением спорных участков называются разведка и добыча золотоносного песка.

Возражая против требований истца, администрация Кусеевского сельсовета отметила, что на прошедших в 2022 году публичных слушаниях местные жители выступили против корректировок, сославшись на нарушения природоохранного законодательства со стороны недропользователей.

В свою очередь, истец доказывал, что по постановлению правительства Башкирии проведение публичных слушаний в 2022 и 2023 году не требовалось.

Отказывая в удовлетворении требований, суд, в частности, сослался на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по другому спору, в котором «Весне» было отказано в изменении Правил землепользования и застройки Кусеевского сельсовета.

В этом же постановлении был признан необоснованным довод «Весны» о необязательности публичных слушаний, так как они состоялись до вступления в силу соответствующего постановления кабмина.

Также суд обратил внимание на то, что участки в конце 2023 года сняты с кадастрового учета, а в генплане спорная территория обозначена как водоохранная зона, занятая лесными насаждениями. Кроме того, по мнению суда, внесением изменений в генплан должна заниматься не администрация сельского поселения, а местный совет депутатов.

По данным картотеки арбитражных дел, «Весна» подала жалобу на решение в апелляционной инстанции.

Связаться с представителями «Весны» не удалось.

Старший юрист юридической компании «МИТРА» Елена Сулейманова считает, что суд первой инстанции не дал оценку некоторым доводам «Весны», в частности, о наличии плана рекультивации участка, о последовательных обращениях компании с предложениями изменить Правила землепользования и застройки и генплан сельского поселения.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что суд правильно обратил внимание на мнение местных жителей и необходимость общественных обсуждений при внесении изменений в генплан. «Так как местные жители выразили негативное отношение к переводу земель под добычу полезных ископаемых, суд мог рассмотреть это как важный фактор в принятии решения, что соответствует принципам учета интересов граждан и защиты их прав»,— поделился эксперт.

Идэль Гумеров