Решение год настаивалось

АО «Башспирт» и подрядчику его спиртзавода в Булгаково — ООО «Строительная фирма — 15 БНЗС» — удалось отменить решение УФАС по Башкирии. В конце 2023 года ведомство признало компании нарушившими ФЗ «О защите конкуренции». Двумя годами ранее «Башспирт» и «Строительная фирма — 15 БНЗС» без торгов заключили договоры общей стоимостью около 200 млн руб. на ремонт пола на заводском складе и строительство сетей водоснабжения. УФАС посчитало, что договоры были заключены в обход конкурсных процедур, но арбитражный суд Башкирии с выводами ведомства не согласился. В частности, он отметил, что в период подписания спорных контрактов действовал режим повышенной опасности в результате COVID-19. Юристы полагают, что доводы суда выглядят достаточно спорными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд встал на сторону «Башспирта» и его генподрядчика

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Суд встал на сторону «Башспирта» и его генподрядчика

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Башспирта» и «Строительной фирмы — 15 БНЗС» к республиканскому управлению ФАС России. Компании просили суд признать недействительным решение антимонопольного ведомства. В конце 2023 года УФАС установило, что в июле и октябре 2021 года истцы без проведения торгов заключили договоры на усиление пола складского комплекса завода «БашБиоспирт» в селе Булгаково (предприятие было открыто в ноябре 2021 года) стоимостью 110,1 млн руб. и строительство водозабора питьевой воды и сети водоснабжения за 91,2 млн руб.

По мнению УФАС, «Башспирт», акции которого находятся в республиканской собственности, обязан проводить свою закупочную деятельность согласно ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документ позволяет закупать товары и услуги как конкурентным способом (по итогам торгов), так и неконкурентным. По закону подписание контракта с единственным поставщиком (без торгов) позволительно, если, например, товары, работы или услуги «обращаются на низкоконкурентных рынках» или «по объективным причинам, например, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».

При этом госкомпания не обосновала необходимость заключения договоров со «Строительной фирмой — 15 БНЗС», отметили в УФАС.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике. По данным участников рынка, в январе—августе 2023 года компания занимала шестое место среди производителей водки в России (2,56 млн дал). Прибыль «Башспирта» в 2023 году составила 251 млн руб. при выручке 24,5 млрд руб.

ООО «Строительная фирма — 15 БНЗС» зарегистрировано в 2010 году в Уфе. Принадлежит Альфату Хасанову. В 2022 году чистая прибыль компании составила 2,4 млн руб. при выручке 530 млн руб.

Как следует из материалов дела, решение о заключении контракта с генподрядчиком было принято в июле 2021 года комиссией по закупкам «Башспирта» на основании корпоративного Положения о закупках. Документ позволял подписывать контракты с единственным поставщиком «в случае если возникла срочная потребность в определенных товарах, работах, услугах ввиду возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации» или, например, «при проведении дополнительной закупки для обслуживания, ремонта или сопровождения ранее приобретенных товаров, работ, услуг». Большую часть работ «Строительная фирма — 15 БНЗС» уступила субподрядчикам. Так, ООО «Крафт» и ООО «СтройКапиталъ», указано в решении суда, выполнили 82,48% работ при ремонте пола на заводском складе. Около 89% объема строительства водозабора и сетей водоснабжения закрыл тот же «СтройКапиталъ».

Удовлетворяя иск, арбитражный суд Башкирии отметил, что согласно ФЗ №223 и Положению о закупках «Башспирт» имел право «самостоятельно определять порядок и условия применения неконкурентных способов закупки, порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика». Кроме того, напомнил суд, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции и тогда же глава Башкирии ввел в республике режим «Повышенная готовность», действовавший до 1 июня 2022 г. «Таким образом, суд соглашается с доводами заявителей, что ведение хозяйственной деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 сравнимо с ведением деятельности в условиях чрезвычайной ситуации»,— указано в решении суда. Кроме того, заключение спорных договоров «было вынужденной мерой». Так, указал суд, склад «Башспирта» пострадал от паводка, поэтому его было необходимо оперативно отремонтировать, а строительство водозабора и сети водоснабжения «было обусловлено срочной потребностью производства в питьевой воде».

В УФАС по Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что намерены направить апелляционную жалобу на решение суда.

«Субъективный анализ судебного решения свидетельствует о недостаточной глубине выводов и наличии противоречий. В частности, непонятно, каким образом суд обосновал заключение договоров с единственным поставщиком как вынужденную меру по минимизации ущерба от весеннего паводка, если данные контракты были заключены в конце лета и середине осени. Кроме того, неясна причина сравнения коронавирусной инфекции с чрезвычайной ситуацией в рассматриваемом деле и ее влияние на невозможность проведения торгов. Учитывая практику арбитражных апелляционных и кассационных судов, антимонопольное ведомство, по всей видимости, располагает достаточными основаниями для отмены судебного решения»,— отмечает юрист «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов