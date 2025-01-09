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ЮВЖД увеличила пассажирские перевозки на 4,6% в 2024 году

В 2024 году по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской и Пензенской областях) перевезли 12,8 млн пассажиров, что на 4,6% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

За год в пригородном сообщении отправили 7,8 млн пассажиров (+4,1% к прошлому году), а на поездах дальнего следования — 5 млн (+5,5%).

В 2024 году пассажирооборот составил 12,5 млрд пасс-км, что на 10%, чем за 2023-й. В пригородном сообщении этот показатель составил 291 пасс-км (+4,5%), в дальнем следовании — 12,2 млрд пасс-км (+10,1%).

За 11 месяцев 2024 года ЮВЖД увеличила перевозки пассажиров на 5% — за этот период во всех направлениях было отправлено 11,8 млн человек.

Анастасия Колпачева

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