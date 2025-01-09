УФАС включило подрядчика «Трассы 74» в реестр недобросовестных поставщиков

Управление ФАС России по Челябинской области включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск), не сумевшее исполнить контракт по благоустройству спортивного автокомплекса «Трасса 74». Информация о компании будет содержаться в реестре два года, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В августе 2024 года ПКФ «Глобус» стало победителем аукциона, объявленного муниципальным бюджетным учреждением «Автоспорткомплекс “Трасса 74”», на выполнение работ по благоустройству территории. Цена контракта составила около 57 млн руб. при начальной 70 млн.

Однако подрядчик так и не приступил к работе. Заказчик приняло решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту и направил сведения о ПКФ «Глобус» в УФАС.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в рамках неисполненного муниципального контракта планировалось организовать трассу для картодрома, а также установить ограждения и обустроить дождевой пруд. Все работы надо было выполнить в течение 90 дней после подписания договора.

Спортивный автокомплекс «Трасса 74» открылся в Челябинске в октябре 2023 года. Тогда там заработала площадка для скоростного маневрирования между конусами на мотоцикле (мотоджимхана). Ее площадь составила 1,1 га.